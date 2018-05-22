Юные спецназовцы «Беркута» прошли курс обучения в боевом подразделении

В Челябинской области 26 воспитанников отряда юных спецназовцев «Беркут» получили сертификаты об окончании обучения. Кроме того, 17 из них удостоены права ношения черного берета.

Торжественная церемония состоялась на базе ОСН ГУФСИН России по Челябинской области. Начальник подразделения Валерий Антоненко и его заместитель Руслан Тумаков поздравили ребят с тем, что они успешно прошли курс обучения в боевом подразделении, достойно выдержали все испытания, получили опыт и закалку, которые обязательно пригодятся им в жизни.

Занятия с отрядом юных спецназовцев «Беркут» проводят сотрудники ОСН ГУФСИН России по Челябинской области, многие из которых прошли «горячие точки». Занимаются с ребятами они в свои выходные дни. На занятиях юные бойцы осваивают азы топографии, военный язык жестов, огневую, психологическую, альпинистскую, строевую и медицинскую подготовку, основы рукопашного боя.

Воспитанники отряда - победители и призеры городских, областных и всероссийских конкурсов по гражданскому и патриотическому воспитанию.

В отряде есть свои традиции – такие, как посвящение в воспитанники отряда, экзамен на право ношения шевронов и черных беретов, проводы выпускников в армию.

«Ребята проводят здесь каждое воскресенье, - говорит руководитель отряда Анна Осипова, - за день познают до четырех дисциплин, а всего их восемь. Сегодня больше практических занятий. На третьем году обучения проходят экзамены на право ношения «черного берета». Чтобы получить такое право, необходимо выполнить 15 подтягиваний, 40 отжиманий, 60 наклонов на пресс за минуту. Плюс нужно пробежать кросс один километр, сдать челночный бег, сборку-разборку автомата и преодолеть полосу препятствий.

В отряд принимают с 14-ти лет. Как раз к окончанию школы можно определиться с выбором профессии. Многие «беркутовцы» идут в военные вузы. Тем, кто прошел курс отряда, - особые условия при поступлении. А тот, кто идет в армию, проходит отбор в элитные войска.

Отряд «Беркут» награжден почетными грамотами комитета по делам образования и управления по делам молодежи за образцовое несение Вахты Памяти у Вечного огня Челябинска (с 2005-го по 2018-й год), грамотой начальника ГУФСИН России по Челябинской области, отмечен благодарностями управлений по делам образования и молодежи, начальника ОСН «Урал» регионального ГУФСИН.

Отряд «Беркут» является лауреатом всероссийского смотра-конкурса «Динамо - детям России».

Фото ГУФСИН России по Челябинской области