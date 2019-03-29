Юные техники удивили своими чудо-изобретениями

В Челябинск привезли уникальный 3D-принтер и батискаф – сегодня, 29 марта, в десять утра в столице Южного Урала состоялся региональный этап VI всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели».

Свои ноу-хау представили школьники из разных городов Челябинской области, в том числе из Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Рощино, Магнитогорска, Кыштыма, Карталов. Судьям предстояло оценить 3D-принтер, печатающий переработанным мусором; батискаф для изучения озер и пещерных водоемов (создан ребятами по типу эхолота, который устанавливается на борт подводного устройства); решения для посетителей «Плодушки» в Челябинске (создание системы велопарковок и Рябиновой аллеи в честь погибших в Афганистане и Чечне) и многие другие проекты. Всего на конкурс поступило 25 заявок.

Как сообщил директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов, раньше отбор проходил заочно, но нынче судьи высказали пожелания увидеть изобретения и лично оценить защиту проектов, поэтому на региональный этап приглашены все участники.

Конкурс проходил на базе Кванториума с десяти утра до часа дня. Команды из Челябинска продемонстрировали батискаф «Малахит», предназначенный для комплексного обследования водоемов. Умная машина способна снимать видео, брать пробы воды, замерять глубину. Как только с озер сойдет снег, школьники испытают свое изобретение в действии. Взятые пробы воды будут изучены в школьной лаборатории. Другая команда привезла 3D-принтер. Если обычные печатают пластиковыми стержнями, то этот - материалом, полученным из переработанного мусора.

Участники регионального этапа презентовали не только изобретения, но и научно-исследовательские работы, и рациональные предложения - например, создание велопроката на «Плодушке», чтобы посетители могли объехать и посмотреть всю территорию.

По мнению членов экспертной комиссии, в этом году уровень представленных работ стал заметно выше, тематика – шире. Если раньше ребята в основном создавали прототипы робототизированных систем, то в этом году на первый план вышли новые мысли и идеи. Так, жюри отметило проект, связанный с инновациями в сфере педагогики. Юные изобретатели предложили создать профориентационные курсы для школьников по типу WorldSkills, снизив возрастной ценз участников.

Победители регионального этапа отправятся в Москву. VI всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» будет проходить в Государственной Думе.

Фото с сайта технического творчества Челябинской области