Юные южноуральцы показали дорогу своей мечты

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 16 мая подвели итоги детского творческого конкурса «Нарисуй свою дорогу», который проходил в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с целью привлечения внимания подрастающего поколения к дорожной отрасли.

В конкурсе приняли участие школьники города Челябинска и воспитанники детских садов №57 и №68. 120 юных южноуральцев изобразили дороги, о которых мечтают – мосты над морем, лесные тропинки, любимые улицы и трассы, ведущие к счастью и миру на Земле.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик поздравил всех участников творческого конкурса и наградил победителей. В число лучших вошли Иванова Надежда (15 лет), Карловская Анна (7 лет), Мамайкина Валерия (15 лет), Новосельцева Ксения (10 лет), Пеньковская Елизавета (9 лет), Тетенёва Надежда (10 лет), Елизавета Ренер (8 лет), Федоренко Георгий (8 лет) и Макар (6 лет), Филлипов Дмитрий (9 лет), Чернаев Александр (10 лет), Сироткина Анастасия (4 года).

Приз зрительских симпатий завоевали Бякова Вероника (4 года), Косолапова Арина (5 лет), Гилиждинова Камилла (5 лет) и Середа Анна (8 лет). Все юные художники были награждены почётными грамотами и памятными подарками.

«Судя по Вашим рисункам, дорога мечты — это длинная чистая дорога, которая ведёт только вперёд. На ней нет мусора и препятствий, — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Микулик. - Чистые дороги — это результат нашего ответственного отношения. Поэтому, надеюсь, когда наши художники вырастут, они приложат все усилия к тому, чтобы наши дороги мечты стали явью».

Праздничное настроение ребятам поддерживали творческие коллективы города. Вечер прошел дружно под веселые песни и динамичные танцы. Все участники ушли домой с призами и отличным настроением.