Юных героев из Увельского района наградят за спасение шестерых малышей

В Челябинской области руководство Троицкого пожарно-спасательного гарнизона выступило с предложением о награждении троих 17-летних друзей, которые спасли на пожаре шестерых детей.

Пожар, который мог привести к трагедии, случился восьмого апреля в селе Красносельское Увельского муниципального района. В охваченном огнем доме находились шесть маленьких братьев и сестер, которые остались живы лишь благодаря быстрым и правильным действиям трех товарищей.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 17 часов 01 минуту: горел частный жилой дом по улице Летягина. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горели веранда и кровля жилого дома. Прибывшие подразделения справились с огнем и ликвидировали пожар.

Как выяснилось позже, еще до прибытия пожарных шестерым детям, находившимся в доме, помогли эвакуироваться через окно проходящие мимо Виталий Анашкин, Евгений Никулин и Данила Мартынюк. Когда друзья подбежали к дому, стало понятно, что эвакуироваться через охваченную огнем деревянную веранду невозможно, а из-под крыши шел густой дым.

В комнате, где находились дети, из-за дыма уже было трудно дышать. Старшая девочка, 13-летняя Люба, выбралась через окно самостоятельно, а остальных детей вытащили подоспевшие Виталий, Евгений и Данила. Один из ребят позвонил матери детей, которая вскоре вернулась и вызвала пожарных (родители детей весь день были дома, ненадолго отлучились).

В итоге девочки 2006, 2009, 2011, 2013, 2015 годов рождения и их годовалый брат оказались спасены.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, Евгений Никулин является воспитанником детского дома Южноуральска, в настоящее время учится на электрогазосварщика; Данила Мартынюк - ученик 9А класса школы №9 Красногорска, а Виталий Анашкин уже окончил девять классов и готовится к осеннему призыву в армию.

Фото пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области