Юных жителей Челябинска торжественно примут в пионеры

В Челябинске воспитанников девятого детского дома и 45-й средней школы торжественно примут в пионеры.

Юные горожане произнесут клятву верности Родине в день годовщины основания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина. Торжественный прием в пионеры проведут челябинские коммунисты. Церемония состоится в субботу, 19-го мая, в 11 часов на Алом Поле у памятника Орленку.

В советскую эпоху пионерские отряды участвовали в ликвидации неграмотности, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники. В годы Великой Отечественной войны пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах.

Только медалями «За оборону Москвы» были награждены более 20-ти тысяч юных ленинцев. Четверо пионеров: Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей и Валя Котик - за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, были удостоены звания Героя Советского Союза.