Юным челябинцам показали, как задерживают опасных преступников и дали пострелять по мишеням

В управлении по конвоированию ГУФСИН России по Челябинской области прошел «Урок мужества» для детей сотрудников. Для юных гостей провели экскурсию по подразделению и познакомили с основными направлениями его деятельности.

Начался необычный урок на плацу: построение, инструктаж, развод. Мальчишки и девчонки, а также их родители выстроились в одну шеренгу. После ребятам показали задержание опасного преступника при попытке совершения побега, затем рассказали, как действовать при пожаре и эвакуироваться из горящего здания, а также научили оказывать первую помощь пострадавшим.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области, гости познакомились и с работой кинологической службы – офицеры и их четвероногие напарники продемонстрировали свои профессиональные навыки в нескольких дисциплинах: выборке местности, поиске запрещенных предметов и в общем курсе дрессировки. Всем желающим предложили испытать себя в меткости. Под бдительным присмотром взрослых детвора смогла пострелять по мишеням из пневматического оружия, а также примерить на себя боевую экипировку.