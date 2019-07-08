Юным магнитогорцам вручили главный документ

В Магнитогорске в зале заседаний депутатского корпуса состоялось торжественное вручение паспортов РФ гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

Председатель городского Собрания Александр Морозов приветствовал юных магнитогорцев, которые в этот день получили главный документ своей жизни - паспорт гражданина России. Многие из ребят пришли вместе со своими родителями, которые с удовольствием поучаствовали в таком трогательном и торжественном мероприятии.

Александр Морозов призвал любить свой родной город и быть настоящими патриотами страны. "Магнитогорск - это лучший город на земле, потому что он родной для нас", - обратился к ребятам председатель городского Собрания.

Участники мероприятия с интересом послушали небольшую историческую справку о возникновении паспорта, а, кроме самого документа получили еще памятные сувениры, брошюру с Конституцией РФ и цветы.