Юным южноуральцам предлагают нарисовать свою мечту и получить приз

Челябинское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации объявляет конкурс детских рисунков «Нарисуй мечту». Он приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном отделении ФСС, к участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 по 12 лет включительно. Работы принимаются с 21 по 31 мая 2018 года.

Каждый участник может представить на конкурс не более одного рисунка. Работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых средств для рисования, а также в виде коллажей и аппликаций. Допускается также использование программ для графического моделирования и дизайна (частично или полностью). При этом родители и педагоги не должны помогать детям в подготовке работ.

Рисунки необходимо подписать с обратной стороны (Ф.И.О. автора, номер телефона или электронная почта). Если рисунок отправляется по почте, то эта информация указывается в письме. Можно также принести свою работу по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 22, кабинет 516. Для участников, проживающих в Челябинской области, рисунки принимаются в ближайшем территориальном отделении ФСС РФ. Все поступившие на конкурс рисунки будут размещены на официальном сайте организатора для открытого голосования.

Итоги конкурса планируется подвести первого июня. Победителями будут признаны участники, чьи рисунки набрали наибольшее количество голосов.

Награждение состоится 7 июня. Участники, занявшие 1,2 и 3 места, получат грамоты и ценные призы. Лучшие рисунки будут размещены в отделении Челябинского регионального отделения Фонда, а также использованы для создания информационно-разъяснительных буклетов.