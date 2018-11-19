Юридическая служба ММК удостоена международного признания

Команда юристов Магнитогорского металлургического комбината под руководством главного юриста ПАО «ММК» Сергея Шепилова вошла в список лучших российских корпоративных юридических служб, подготовленный авторитетной международной организацией Legal 500.

В ее свежий рейтинг – GC Powerlist: Russia Teams – включены наиболее влиятельные и инновационные корпоративные юридические службы России. В основу исследования легли оценки ведущих экспертов рынка.

Как отмечают авторы рейтинга, юристов ММК отличает высокий уровень, талант и опыт.

Глубокое знание бизнес-процессов предприятия позволяют сотрудникам юридического департамента предоставлять правовые услуги, учитывающие специфику деятельности компании.

Блоком правовых вопросов на ММК занимается ООО «ММК-ПРАВО», созданное в результате объединения правового управления ПАО «ММК» и юридических служб Группы компаний ПАО «ММК». Общество является самой крупной в Челябинской области организацией, оказывающей юридические услуги, и объединяет более 90 высококвалифицированных юристов с многолетним опытом работы в области гражданского, трудового, налогового, административного, корпоративного права, исполнительного производства, процессуального законодательства.

Legal 500 – одна из наиболее авторитетных международных рейтинговых компаний, основанная в 1988 году. Изначально она специализировалась на анализе и ранжировании юридических фирм, однако в настоящий момент оценивает и деятельность корпоративных юридических служб.