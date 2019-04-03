Юридический форум в Челябинске станет площадкой для обмена опытом и обсуждения наболевших тем

В конце следующей недели, 11-12 апреля, в Челябинске состоится XI Юридический форум Южного Урала «Профессиональная перезагрузка».

Цель форума, по словам организаторов, состоит в том, чтобы объединить представителей юридической профессии Челябинской области и соседних регионов.

«Юридическое сообщество в Челябинской области не достаточно сплоченное, - поясняет председатель НП «Южно-Уральское правовое партнерство» Наталья Коркина. – Поэтому цель форума – не только в обучении, обмене опытом и практикой, но и в объединении и сплочении профессиональных участников, в том числе и для решения глобальных задач, с которыми в настоящее время столкнулись челябинские предприниматели».

Как заявляют эксперты, вопреки призыву президента РФ «не кошмарить бизнес», законодательные решения приводят все больше к обратному, а изменения в сфере уголовно-правового регулирования блокируются правоприменительной практикой. Так, по словам партнера адвокатского бюро «КРП» адвоката Михаила Кириенко, нельзя полагаться на то, что гражданско-правовые механизмы смогут защитить от преследования со стороны правоохранительных органов.

«Сегодня гражданско-правовые механизмы и решения судов не имеют абсолютно никакого значения для правоохранительных органов, - поясняет Михаил Кириенко. – Для понимания приведу ситуацию: налогоплательщик оспорил через арбитраж решение о привлечении его к налоговой ответственности и доначислению налога. Это не остановило следственный комитет, было возбуждено уголовное дело. В итоге предприниматель был осужден».

Серьезная ответственность в настоящее время предусмотрена и за налоговые нарушения. Управляющий Консалтинговой компании «Лигал Эксперт» Ольга Попова призывает на самом начальном этапе смотреть шире рамок налоговой проверки и планировать свои действия с учетом возможных последствий.

Ряд изменений произошел и в части защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, подчеркивают эксперты. Это и наработанная практика по части IV Гражданского кодекса РФ, и Суд по интеллектуальным правам РФ, который начал действовать с 2013 года.

Важное место на сегодняшний день занимают и правовые вопросы информационных технологий. Здесь, по утверждениям юристов, законодательство неоднозначно, четкого перечня запрещенной информации нет. В таких условиях правовой неопределенности имеют значение принципы и подходы к самостоятельному определению потенциально опасного контента.

«Можно, конечно, критиковать законы, но они приняты, и ими нужно руководствоваться, - комментирует ситуацию ведущий юрист группы компаний «ИНТЕЛЛЕКТ-С» Михаил Хохолков. – Поэтому необходимо понимать алгоритм действий на случай, если ваш сайт или страница в соцсети будут заблокированы. Этому мы и будем учиться на апрельском форуме», - добавляет юрист.

Через призму практики спикеры и участники форума обсудят конкретные вопросы, и то, как на данные вопросы смотрит суд. Обменяются идеями, как должна быть выстроена защита бизнеса, его руководителей и бенефициаров.

Юридический форум Южного Урала ежегодно объединяет ведущих представителей юридической профессии Челябинской области и соседних регионов и является площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов, затрагивающих интересы юридического сообщества и бизнеса.