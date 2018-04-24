Юрий Пономарев: в регионе растут долги по зарплате и до сих пор не решены проблемы с дольщиками

В Челябинской области выросла на 11 миллионов задолженность по заработной плате и почти 2000 человек до сих пор не могут получить квартиры, за которые они заплатили.

Сегодня, 24 апреля, в Челябинске с участием заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарёва состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры области, на котором рассмотрено два блока вопросов: организация прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства об оплате труда и соблюдение прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов.

В совещании приняли участие члены коллегии прокуратуры области, старшие помощники и помощники прокурора области, руководители структурных подразделений прокуратуры области, прокуроры городов, районов, специализированных прокуратур.

«Юрий Пономарёв отметил, что обозначенные сферы правоотношений имеют повышенную значимость для жителей не только Челябинской области, но и всего Уральского федерального округа. Он обратил внимание присутствующих на продолжающийся рост задолженности перед конкретными работниками и трудовыми коллективами в 2018 году на 11 миллионов рублей. В ряде случаев заработная плата не выплачивается работодателями на протяжении несколько лет. Вызывает беспокойство высокий уровень задолженности предприятий – банкротов», - сообщили в прокуратуре региона.

В ходе совещания дана детальная оценка положению дел в сфере долевого строительства жилья.

Заместитель генерального прокурора подчеркнул, особую значимость этого вопроса, учитывая, что из оставшихся в Уральском федеральном округе 42 проблемных объектов, 31 – расположен в Челябинской области. По-прежнему более 1700 граждан, не получили квартиры, за которые они заплатили.

Вместе с тем, участниками заседания отмечена положительная динамика при решении некоторых проблем.

«Так, принятые во взаимодействии с региональными и местными органами власти, правоохранительными органами меры позволили добиться выплаты задолженности по зарплате на сумму, превышающую 580 миллионов рублей. Возросла эффективность прокурорских проверок, по результатам которых было возбуждено 28 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. Удалось добиться завершения строительства 14 проблемных многоквартирных домов, восстановить права более 1000 дольщиков», - добавили в прокуратуре.

Всего в ходе проверок деятельности застройщиков было выявлено 155 нарушений закона, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 70 лиц.

По итогам заседания выработаны конкретные решения, определены конкретные задачи по повышению эффективности работы.