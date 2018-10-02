ЮУрГУ – в числе лучших университетов мира

Южно-Уральский государственный университет впервые вошел в медную лигу (ТОП-500) мирового предметного рейтинга по естественным наукам по версии международного рейтингового агентства Round University Ranking. ЮУрГУ занял 459-е место среди университетов мира и 15-е - среди российских университетов.

Как отмечают в университете, наиболее сильные позиции в рейтинге этого года вуз продемонстрировал в области преподавания.

По таким показателям, как «отношение количества преподавателей к контингенту студентов» и «отношение количества преподавателей к количеству выпускников уровня бакалавриата» университет занял 50-е и 27-е места в мире. Это позволило ЮУрГУ укрепиться в серебряной лиге.

Высокой оказалась и международная репутация университета в области преподавания, а также научных исследований (265-е и 232-е места в мире).