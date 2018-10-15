ЮУТПП помогает защитить интеллектуальную собственность

На состоявшейся в Южно-Уральской торгово-промышленной палате конференции «Защита коммерческой тайны и интеллектуальной собственности» предприниматели Челябинской области получили рекомендации специалистов по эффективной защите собственных бизнес идей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, организатором форума выступил комитет палаты по развитию предпринимательства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Начальник управления экспертизы ЮУТПП Татьяна Вдовина рассказала участникам встречи о новых тенденциях в разрешении спорных ситуаций, возникающих вследствие использования объектов интеллектуальной собственности. Среди них - споры между предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию, по признакам однородности, схожих товарных знаков, правильности учета нематериальных активов.

С особенностями защиты коммерческой тайны и секретов производства собравшихся ознакомил директор ООО ЦЗКТ «Инфотайн», уполномоченный по поддержке бизнеса в сфере инновационных технологий Национального фонда защиты интеллектуальной собственности «Лицензия» Евгений Лысенко.

Директор центра интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Людмила Солодкина рассказала о патентной защите интеллектуальной собственности. Сегодня в целях эффективной охраны интеллектуальной собственности необходимо своевременно регистрировать товарные знаки, вовремя продлевать права на них, следить за действиями потенциальных конкурентов. Центр интеллектуальной собственности ЮУТПП и Центр поддержки технологий и инноваций, созданный на его базе, оказывают весь комплекс услуг в области защиты интеллектуальной собственности: от оформления заявок на получение патентов и регистрации товарных знаков до проведения экспертиз