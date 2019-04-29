ЮУЖД покатает ветеранов Великой Отечественной на ретро-поездах

Южно-Уральская железная дорога в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустит ретро-поезда со станций Челябинск, Курган, Оренбург и Орск.

Составы из современных купейных вагонов поведут действующие паровозы серий П и Л, подготовленные в паровозном цехе в Троицке. В поездки отправятся 340 ветеранов Южно-Уральской магистрали. На станциях отправления пройдут праздничные мероприятия.

Паровоз П36-0031 поведет поезда по двум маршрутам: Курган-Утяк и Челябинск-Кыштым. Из Кургана поезд отправится шестого мая в 12 часов и прибудет в Утяк в 12 часов 40 минут.

Из Челябинска в Кыштым этот же паровоз отправится с составом восьмого мая в 10 часов от площадки музея железнодорожной техники ЮУЖД (19-й путь). Прибытие в Кыштым - в 12 часов 12 минут.

Паровоз Л-4429 поведет поезда также по двум маршрутам: Орск-Кувандык и Оренбург-Новосергиевская-Бузулук. Из Орска поезд отправится шестого мая в 10 часов 5 минут, прибудет в Кувандык в 14 часов 5 минут.

Из Оренбурга поезд отправится восьмого мая в 10 часов 5 минут. Прибытие в Новосергиевскую - в 13 часов 5 минут. Прибытие в Бузулук - в 18 часов 25 минут.

Как отмечают в пресс-службе ЮУЖД, время указано местное.