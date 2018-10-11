ЮУЖД введет в декабре новый график движения пассажирских поездов

На Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области будет введен новый график движения пассажирских поездов. Это случится в полночь (по московскому времени) девятого декабря. Изменения коснутся всей сети российских железных дорог и будут действовать в течение года.

Маршрут следования поезда № 342/341 Екатеринбург-Нижневартовск продлят до Оренбурга. Поезд № 542/541 Оренбург-Нижневартовск отменят.

С девятого декабря будет сокращен маршрут следования фирменного поезда № 31/32 «Оренбуржье» сообщением Оренбург-Москва до Самары. Между Оренбургом и Москвой организуют следование беспересадочных вагонов сообщением Оренбург-Москва в составах поездов № 31/32 Оренбург-Самара и № 13/14 Челябинск-Москва.

Поезд № 79/80 Челябинск-Москва будет отменен. Следование беспересадочных вагонов сообщением Челябинск-Москва организуют в составах поездов № 689/690 Челябинск-Екатеринбург и № 89/90 Петропавловск-Москва.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, будет сокращен маршрут следования поезда № 113/114 Челябинск-Кисловодск до станции Орск с изменением номера на № 313/314. Назначается курсирование прицепных вагонов Челябинск-Кисловодск в составе поезда № 57/58 Иркутск-Кисловодск.

Изменения в расписании поездов Уральского филиала АО «ФПК» не повлияют на удобство и доступность поездок для пассажиров, заверяют в ЮУЖД.