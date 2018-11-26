«Южному Уралу без наркотиков» - три года: свой юбилей Ассоциация отметила подписанием соглашения

Челябинская областная клиническая наркологическая больница и Ассоциация реабилитационных центров «Южный Урал без наркотиков» подписали очередное соглашение о сотрудничестве.

Документ главврач ЧОКНБ Борис Изаровский и президент Ассоциации Евгений Цибарт подписали за круглым столом по вопросам взаимодействия в реализации комплексной реабилитации наркозависимых и профилактике наркомании, состоявшемся в Челябинске в минувший четверг, 22 ноября.

В круглом столе приняли участие реабилитационные центры, входящие в Ассоциацию, представители областного минсоца, общественной наблюдательной комиссии регионального полицейского главка, главного управления по труду и занятости населения области, Челябинского государственного госуниверситета. Рабочая встреча была приурочена к первому юбилею ассоциации реабилитационных центров «Южный Урал без наркотиков», в ноябре отметившей трехлетие.

За время работы Ассоциации на собственные средства АНО, в нее входящих, были реабилитированы 736 человек, половина из них на сегодняшний момент находятся в состоянии устойчивой ремиссии (не употребляют наркотики уже в течение двух лет).

Благодаря субсидиям из областного бюджета на возмещение затрат некоммерческим организациям, входящим в реестр негосударственных организаций, занимающихся социальной реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых, были реабилитированы сто человек (в 2016-2018 годах из региональной казны Ассоциации выделили четыре миллиона рублей).

Евгений Цибарт рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что сегодня в созданный в 2015 году «Южный Урал без наркотиков» входит пять автономных некоммерческих реабилитационных центров, которые предоставляют услуги по социальной реабилитации и ресоциализации людей, допускающих потребление наркотических или психотропных веществ. Все эти организации прошли квалификационный отбор в госреестр Челябинской области. Опыт их работы составляет от трех до десяти лет.

«Все организации ассоциации имеют достаточно развитую материально-техническую базу, расположены в зданиях на правах собственности, аренды, безвозмездного пользования. Для освещения деятельности у всех организаций созданы сайты», - рассказал Евгений Цибарт.

По его словам, в 2016 году по государственной программе «Повышение эффективности социальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» было реализовано пять программ на общую сумму около одного миллиона 250 тысяч рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет собственных средств.

За время работы Ассоциации реализован проект «Территория соучастия» по повышению квалификации консультантов реабилитационного центра в работе с семьями и близкими наркозависимых. Воплощен в жизнь проект «Южный Урал без наркотиков», направленный на профилактику наркомании и химической зависимости, в котором приняли участие пятьсот человек: специалисты образовательных учреждений, родственники наркопотребителей, представители правоохранительных органов, психологи, волонтеры, представители общественных организаций.

«Для специалистов, работающих с семьями наркозависимых, мы провели восемь выездных семинаров в муниципальных образованиях, рассказали о причинах химической зависимости и мерах профилактики», - сообщил Евгений Цибарт.

Кроме того, Ассоциация реабилитационных центров реализовала проект «Чистый взгляд» - это тренинги, информационные семинары и консультации.

Участникам еще одного проекта «Один шаг чистоты» (речь о двух тысячах человек), реализованного на средства президентского гранта, представители Ассоциации рассказали о том, как нужно грамотно выбирать реабилитационный центр и куда обращаться в случае появления проблем, связанных с употреблением наркотических средств.

В конкурсах на получение президентских грантов в 2017 году приняли участие две организации, входящие в Ассоциацию «Южный Урал без наркотиков».

В апреле 2018 года психологи, социальные работники и консультанты реабилитационных центров, работающие в сфере профилактики и реабилитации людей с аддиктивными расстройствами и различными видами химической зависимости, прошли обучение у специалистов ЧОНКБ и приглашенного специалиста международного уровня.

«Сегодня людям все труднее и страшнее доверять организациям, которые помогают страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, ведь количество недобросовестных организаций, занимающихся «помощью» наркозависимым людям в нашей стране, с каждым годом растет. Под красивыми лозунгами, яркой рекламой, громкими обещаниями псевдореабилитационные центры скрывают абсолютно иные интересы и цели. Центрам, входящим в нашу Ассоциацию, можно и нужно доверять», - заверил Евгений Цибарт.

Телефоны горячей линии Ассоциации «Южный Урал без наркотиков»: 8 800-700-53-89, 8 (351] 216-64-16.

Адрес: Челябинск, проспект Ленина, 21-Б, офис 211.

Фото из группы ассоциации «Южный Урал без наркотиков» ВКонтакте