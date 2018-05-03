Южноуральцам предлагают приобретать «заряженные» электросчетчики, ставя под угрозу надежное электроснабжение

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» совместно с прокуратурой выявляют и блокируют сайты, продающие «заряженные» приборы учета электрической энергии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, прокуратура Центрального района Челябинска, проверив обращение энергетиков, выявила компанию, торгующую электрическими счетчиками «с пультом». Исковое заявление о признании противозаконной информации, распространяемой интернет-ресурсом, передано в Центральный районный суд.

В Челябэнерго уточнили, менее чем за полтора года энергетики Челябинских горэлектросетей передали в надзорные органы заявления об 11 подобных случаях.

Специалисты компании отмечают, что челябинцы, приобретая «заряженные» электросчетчики, ставят под угрозу надежное электроснабжение. Перегрузка в распределительной сети приводит к снижению качества электроэнергии, аварийным отключениям и может вызвать пожар.

Энергетики призывают южноуральцев сообщать о фактах распространения противозаконной информации в сфере электроэнергетики, попытках кражи оборудования, случаях безучетного потребления электроэнергии и фальсификации данных прибора учета позвонив по телефону доверия «Челябэнерго» (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный