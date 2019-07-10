Южноуральцам предложили поделиться фотографиями дорог Челябинской области
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Миндортранс Челябинской области проводит конкурс фотомастерства «В объективе — дорога».
Творческие работы принимаются в следующих тематических группах: «Дорога большого города», «Дорожный пейзаж» и «Дорожный ремонт».
«Жаркий июль — время разгара дорожных работ и пышной красоты уральской природы. Мы предлагаем всем желающим попробовать в этом месяце увидеть и запечатлеть образ дороги, соединяющей города и поселки, сердца и души. А может быть это будет простой утренний маршрут на работу», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Фотографии в электронном виде вы можете прислать на адрес.
Работы в печатном виде принимаются по адресу: Челябинск, улица Елькина, 77, кабинет 104.
Конкурс фотографий завершится десятого августа.