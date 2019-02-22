Южноуральцев поздравляют с Днем Защитника Отечества

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш поздравили южноуральцев с Днем Защитника Отечества, который будет отмечаться 23 февраля.

«Этот праздник всегда был связан с воинской службой, с силой и мужеством российского солдата, с защитой интересов своей страны и гордостью за ее великую историю. Сегодня Россия надежно стоит на страже своих национальных интересов, опираясь на вековые воинские традиции, единство армии и народа», - отметил в поздравлении губернатор Борис Дубровский.

Владимир Мякуш подчеркнул, что в нашей стране воинская служба всегда была делом чести, а «служивые люди» – примером мужества и верности долгу.

Борис Дубровский отметил, что южноуральцы вносят свой весомый вклад в обороноспособность страны, приумножают ее потенциал и хранят ее великие идеалы.

«День защитника Отечества имеет прямое отношение и ко всем гражданским специалистам, работающим над укреплением национальной безопасности государства, ростом его оборонной мощи, - отметил генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева» Владимир Дегтярь. - И потому в этот день слова искреннего уважения и признательности, конечно же, адресованы вам, уважаемые коллеги».

Он рассказал, что сегодня предприятие продолжает работу по созданию новейших перспективных образцов ракетной техники морского и наземного базирования и заверил, что «ответственные государственные задания, поставленные руководством страны, будут выполнены». Дегтярь также отметил, что среди работников предприятия есть те, кто нёс службу в «горячих» точках, кто сегодня пребывает в запасе и состоит на воинском учёте.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников напомнил, что Магнитка внесла огромный вклад в приумножение славы российского оружия. «Её сыновья из поколения в поколение передают славные традиции служения Отчизне, а молодая смена растёт на примерах мужества и стойкости, проявленных магнитогорцами - солдатами Великой Отечественной, воинами-интернационалистами, защитниками интересов страны в горячих точках, призывниками срочной службы». Виктор Рашников выразил уверенность, что «эстафета отваги и доблести будет только крепнуть, на деле подтверждая верность нашей малой Родине - Магнитогорску, с которого для нас, его жителей, начинается великая Россия».

С днем защитника Отечества, по словам Владимира Мякуша, поздравляют также всех настоящих мужчин, которые в обычной жизни заботятся о родных и близких, несут ответственность за порученное им дело, умеют держать своё слово. «Особую благодарность в этот день мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, всем, кто сегодня несет службу в рядах Российской армии, - сказал спикер. - Мы гордимся нашими земляками, которые бережно сохраняют замечательные традиции боевого братства».

Борис Дубровский пожелал южноуральским защитникам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества.

Владимир Мякуш пожелал защитникам Отечества успехов в ратном и мирном труде, здоровья, крепости сил, мужества, счастья и благополучия.

Владимир Дегтярь пожела сотрудникам АО «ГРЦ Макеева» новых творческих свершений, а всем защитникам и их семьям мира, добра, счастья и благополучия.

Виктор Рашников пожелал землякам мира и добра, а тем, кто сегодня выполняет свой воинский долг, - успешной службы во имя Отечества.

Принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 15 апреля 2006 года 23 февраля был переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным выходным днем.

Но, независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих мужчин - защитников своей Родины. Хотя в этот день поздравляют не только мужчин, но и женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. В преддверии праздника в городах и районах области чествуют ветеранов, возлагают цветы к памятным местам, проводят праздничные концерты и патриотические акции.