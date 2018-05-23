Южноуральцев просят на трогать раненных на лесных пожарах животных. Взрослые особо могут защищать своих детенышей и нанести человеку серьезные травмы.

Министерство экологии Челябинской области информирует граждан о том, что на местах возникновения лесных и ландшафтных пожаров могут находиться травмированные и ослабленные дикие животные.

Кроме того, с наступившим периодом размножения животных, в природе можно встретить неокрепших детенышей диких зверей и птиц. Многие виды животных при наступлении опасности оставляют свое потомство и прячутся в укрытии, в связи с чем, складывается впечатление, что маленькие зайчата, косулята и другие животные остались без родителей и абсолютно беззащитны.

«На самом деле взрослые животные следят за своими детенышами и возвращаются к ним после того, как убедятся, что опасность миновала. Некоторые животные активно защищают своих малышей. Это лоси, кабаны, медведи, совы и даже серые вороны. При защите своего потомства могут нанести человеку серьезные травмы. При встрече с дикими животными или с их детенышами нельзя к ним приближаться, брать на руки и тем более уносить с собой», - сообщили в региональном министерстве экологии.

В случае обнаружения травмированных или ослабленных диких зверей и птиц необходимо сообщить должностному лицу отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области в соответствующих муниципальных образованиях области информацию о месте обнаружения таких животных.

Специалисты министерства с выездом на место осмотрят животное и при необходимости примут меры по его спасению.