Южноуральцев ждет IT-транспортная технологическая революция от Интерсвязи

В день рождения вождя мирового пролетариата, 22 апреля, лидер телекоммуникационного рынка Урала - компания "Интерсвязь" - сообщила о готовящейся в Челябинске IT-технологической революции «Умный транспорт к саммитам ШОС и БРИКС".

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" руководитель информационной службы компании "Интерсвязь" Алексей Гаврилов, в столице Южного Урала запущен пилотный проект в сфере "Умного транспорта". Интеллектуальными и безопасными системами видеорегистрации и анализа данных планируется оснастить 360 остановок городского общественного транспорта, а также часть автобусного парка Челябинска. Уже к концу 2019 года челябинцам станет доступна уникальная возможность оплаты проезда с помощью домофонного ключа вместо транспортной карты. Ожидается, что на улицах Челябинска появятся новые автобусы, которые будут модернизированы интеллектуальными системами компании "Интерсвязь". Эти системы сделают общественный транспорт более комфортным и безопасным.Челябинские разработчики уже приступили к оснащению тестового автобуса интеллектуальными устройствами. Его планируется оборудовать USB-зарядками, бесплатным wi-fi, системой анализа пассажиропотока, камерами наблюдения в салоне и на кузове, а также кнопкой SOS для связи с оперативными службами. Аналогичной умной начинкой планируется оснастить и остановочные комплексы Челябинска. В результате пассажиры смогут оперативно получать информацию о движении общественного транспорта сразу на нескольких языках на специальном сенсорном экране. Система также реагирует на голосовые запросы пользователей, что поможет каждому гостю правильно сориентироваться в городе. Ещё одним нововведением компании станет возможность оплаты проезда с помощью ключа от "Умного домофона" по аналогии с транспортной картой. Для внедрения этой технологии не потребуется заменять кондукторские терминалы. Особенностью таких ключей является высокая степень защиты.

По словам директора по продуктам и инновациям компании "Интерсвязь" Александра Трофимова, с транспортом ежедневно имеет дело почти каждый житель мегаполиса, сделать это общение комфортным, современным и безопасным можно с помощью новейших интернет-технологий. В результате время проезда в транспорте пассажиры смогут использовать с максимальной для себя пользой, а системы наблюдения за салоном и водителями сделают поездки безопасными, позволят сохранить подвижной состав чистым и технически исправным.

Концепция "Умный город" успешно реализуется компанией уже более трех лет. За этот период интеллектуальные решения были внедрены в десятках различных направлений. Среди партнёров оператора связи — крупнейшие ресурсоснабжающие организаций, управляющие компании, медицинские и иные организации.