Южноуральцы могут пожаловаться на двойные начисления за вывоз мусора

Жители Челябинской области могут пожаловаться на двойные начисления в квитанциях за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Это позволит увидеть реальную картину с платежами за новую коммунальную услугу, введенную с начала 2019 года.

Сбор жалоб по этой услуге организовала «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Для написания обращения необходимо зайти на сайте партпроектов во вкладку «Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами» и заполнить простую анкету. Нужно указать, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографии платежных документов.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, руководитель проекта Владимир Бурматов отметил, что ранее были выявлены двойные платежи в более чем 20 регионах страны. «Иногда этот платеж бывает «спрятан» в коммунальной платежке, и люди не понимают, сколько они за это платят, и непонятно, как региональный оператор получит деньги за это», – сказал парламентарий. Получается, что жители дважды платят за мусор: по квитанции управляющей компании (сохранена старая плата за содержание жилого помещения, хотя она должна уменьшиться) и квитанции от регионального оператора (за новую коммунальную услугу «обращение с ТКО»).

«С помощью общественного контроля Партия планирует выявить случаи двойного платежа за услугу по обращению с отходами и принять по ним меры», – отметил координатор партпроекта.

По его словам, по всем поступившим обращениям будет проведена работа. Сначала по этим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями. Если их работа не даст должного результата, то ЕР будет обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчетов платежей, заверил депутат.

Бурматов напомнил, что ранее были выявлены проблемы, с которыми столкнулись люди при оплате услуг за обращение с отходами.

Региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Евгений Сидоров уточнил, что подать жалобу можно не только через Интернет, но и обратившись в общественные приёмные партии или через своего депутата на местах.

Напомним, с 1 января 2019 года в России все регионы перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Министерство тарифного регулирования и энергетики области установило тариф на вывоз мусора во всех пяти кластерах региона. В Челябинской области этот тариф стал одним из самых низких в стране.