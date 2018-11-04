Южноуральцы с губернатором и спикером отмечают День народного единства

Жители Челябинска сегодня, 4 ноября, праздничными гуляниями отметили самый молодой в современной России государственный праздник - День народного единства.

На пешеходной части улицы Кирова, где прошли основные мероприятия, собрались более трех тысяч южноуральцев – представители общественных организаций, молодежных и ветеранских движений города, жители Челябинска и близлежащих муниципалитетов, а также многочисленная делегация единороссов, которые и выступили основными организаторами митинга-концерта.

С праздником южноуральцев поздравили губернатор Борис Дубровский, секретарь Челябинского регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Борис Дубровский напомнил, что четыре века назад был положен конец российской смуте, дан отпор завоевателям и Россия сплотилась ради будущего. Это великое наследие сохраняется и по сей день.

Многонациональная Россия была и остается сильной своим единством. И Южный Урал этому достойный пример. «Сегодня мы видим, что сила российского народа - в единстве», - подчеркнул Владимир Мякуш, напомнив, что в истории страны этому есть немало примеров, когда попытки захватить страну заканчивались провалом: во времена Великой Смуты, французско-русской войны в 1812 году и Второй Мировой войны. «Так будет и дальше», - с уверенностью заявляют лидеры.

Губернатор отметил, что в нынешних условиях День народного единства обретает особенный смысл. «Россия испытывает колоссальное давление извне, развязана война санкций, ведется информационная атака. Цель этих действий ввергнуть страну в хаос и беззаконие», - сказал, обращаясь к южноуральцам Борис Дубровский.

«Выходом из этой ситуации может быть только единение народа. Народ должен сплотиться вокруг президента Владимира Путина, южноуральцы - поддержать действующего губернатора Бориса Дубровского. Когда мы едины, мы - непобедимы!», - призвал южноуральцаев Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш подчеркнул, что День народного единства символизирует единство всех народов и национальностей, проживающих в Российской Федерации. У самого Владимира Мякуша семья также многонациональная. "В моей семье украинец, русская и теща наполовину казашка", - рассказал агентству глава регионального парламента.

"Мы в своей области проживаем дружно, понимаем друг друга, слышим и помогаем друг другу. В этом сила нашего региона и государства", - констатировал спикер.

Борис Дубровский отметил, что гордится своими земляками, которые способны вершить великие дела и верит в достойное будущее России. Губернатор и спикер пожелали всем мира, благополучия, успехов и счастья.

Поздравления государственных и духовных лидеров области сменили выступления лучших вокальных и танцевальных коллективов. А губернатор и спикер, спустившись со сцены, тепло пообщались с южноуральцами, пришедшими на праздник.

Владимир Мякуш на празднике встретил и министра финансов области Андрея Пшеницына.

Глава минфина представил своих коллег, отметив, что это небольшая часть министерства, а остальные продолжают работать даже в праздник, "оттачивая" проект главного финансового документа.

Владимир Мякуш поблагодарил Андрея Пшеницына и его команду за качественно подготовленный проект бюджета области на 2019 и плановые 2020-2021 годы (документ был утвержден правительством области 26 октября и внесен в региональный парламент 1 ноября).

Празднование проходило и на других площадках города. Единороссы подготовили для гостей праздника обширную развлекательную программу. Праздничное настроение создавали вокальный коллектив «Дары Урала» и команда черлидинга. Все желающие смогли сделать яркие фотографии на память в фотобудках, отведать вкусной каши с горячим чаем.

А веселые белые медведи развлекали гостей.

Также взрослые и дети с удовольствием принимали участие в викторинах и танцевальных конкурсах, самые активные получили призы и подарки.

Владимир Мякуш в беседе с жителями рассказал, что вполне возможно уже в следующем году празднование Дня народного единства обойдется без торжественных речей. «Митинги уходят в прошлое. Надо праздник организовать не с выступлениями официальных лиц, а с гуляниями, аттракционами и раздачей подарков», - отметил спикер и предложил южноуральцам присылать свои предложения по организации этого государственного праздника.

Сегодня во всех городах и селах Челябинской области проходят праздничные мероприятия: митинги, народные гуляния, фестивали, концерты, спортивные и интеллектуальные состязания, выставки.