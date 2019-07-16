Южноуральцы отправили в посылках более 2,5 тонны гуманитарного груза в Иркутскую область

Около 400 посылок с гуманитарной помощью отправили жители Челябинской области в адрес пострадавших от наводнения в Иркутске.

С самого начала гуманитарной акции, организованной Почтой России и Общественным телевидением России, было отправлено 5500 посылок и более 30 тонн гуманитарного груза пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Южноуральцы стали самыми активными участниками гуманитарной акции. Среди наиболее активных областей также Московская, Ленинградская, Свердловская, Ивановская и Тверская, а также Республика Татарстан. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.

Почта России продолжает бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Иркутскую область.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения: средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.), моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем, а отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю выдается чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.