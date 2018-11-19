Южноуральцы отправятся на Всероссийский форум национального единства
Делегация Дома дружбы народов Челябинской области примет участие в V Всероссийском форуме национального единства, который пройдет 20-23 ноября в Пермском крае.
Участниками мероприятия станут учёные и ведущие эксперты федерального и регионального уровней; представители ректората, руководители органов и учреждений образования различных уровней, руководители подразделений по работе с иностранными студентами.
В программе форума профессионально-деловое общение авторов государственной национальной политики, круглые столы, семинары, практикумы по вопросам межнациональных отношений, воспитания гражданственности и укрепления единства Российской нации.
В рамках форума пройдет Всероссийская научно- практическая конференция "Актуальные проблемы укрепления гражданской нации в России", отдельным направлением в работе Форума станут семинары и практикумы для муниципальных работников.
В культурную программу вошли межрегиональный конкурс музыкальных проектов народов России "Живая нить", концерт ансамбля Дмитрия Покровского, творческие мастерские, выставки, мастер-классы и др.