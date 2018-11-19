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Сегодня 09:40
Автор:
Виктория Олиферчук
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Южноуральцы отправятся на Всероссийский форум национального единства

Делегация Дома дружбы народов Челябинской области примет участие в V Всероссийском форуме национального единства, который пройдет 20-23 ноября в Пермском крае.

Участниками мероприятия станут учёные и ведущие эксперты федерального и регионального уровней; представители ректората, руководители органов и учреждений образования различных уровней,  руководители подразделений по работе с иностранными студентами.

В программе форума профессионально-деловое общение авторов государственной национальной политики, круглые столы, семинары, практикумы по вопросам межнациональных отношений, воспитания гражданственности и укрепления единства Российской нации.

В рамках форума пройдет Всероссийская научно- практическая конференция "Актуальные проблемы укрепления гражданской нации в России", отдельным направлением в работе Форума станут семинары и практикумы для муниципальных работников.

В культурную программу вошли межрегиональный конкурс музыкальных проектов народов России "Живая нить", концерт ансамбля Дмитрия Покровского, творческие мастерские, выставки, мастер-классы и др.

Автор:
Виктория Олиферчук
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Теги: 
Дружба народов
национальное единство