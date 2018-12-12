Южноуральцы присоединились к акции #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ

Жители Челябинской области поддержали акцию, приуроченную ко Дню Конституции Российской Федерации. Получая паспорта, они выкладывали свои фото с главным документом в социальные сети с хэштегом #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ.

В рамках празднования Дня Конституции России во всех городах региона жителям вручали паспорта. Жители Челябинской области с удовольствием откликнулись на предложение поучаствовать в акции «Мы – граждане России!». Так, в отделе по вопросам миграции Троицка была подготовлена тематическая инстарамка, в которой могли сфотографироваться все желающие, получившие российский паспорт.

«Молодые люди, которые делали памятные снимки с паспортами, чтобы впоследствии выложить их в социальные сети с хэштегом #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Троицку.

В Саткинском районе торжественное мероприятие прошло в музее-конструкторе комбината «Магнезит», где из рук полицейских получили паспорта десять школьников.

«Для подростков и их родственников, пришедших порадоваться вместе с детьми в день получения главного документа гражданина России, сотрудниками музея была проведена экскурсия. Здесь присутствующие увидели все основные производственные стадии комбината узнали, где используются огнеупоры, побывали в интерактивном зале и депозитарии, где ознакомились с музейными экспонатами - старинными документами и фотографиями комбината», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Сатке.

В отделе полиции Златоуста после торжественного вручения паспортов юным жителям города показали фильм об истории российского паспорта, а также рассказали о правах и обязанностях россиян.

Вручение паспортов юным жителям состоялось и в Челябинске. Взрослые поздравили обладателей главного документа любого россиянина со значимым событием в жизни каждого подростка и рассказали об ответственности, которая возлагается на них с получением паспорта. Кроме того, до ребят довели правовую информацию по сохранности паспорта и об ответственности за утерю документа, а также рассказал о возможности получать услуги в электронном виде.

Кстати, сегодня, в День Конституции Российской Федерации на официальном сайте МВД России в формате онлайн-опроса размещена тематическая викторина, посвящённая истории паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося основным документом, удостоверяющим личность россиянина.

«Каждый из нас знаком с этим документом, но, как показывает практика, далеко не все знают его особенности или историю. Вопросы викторины позволят посетителям нашего сайта познакомиться с важными, знаковыми этапами паспортной системы, рассмотреть подробнее ее детали. Отвечая на вопросы, участники смогут узнать, кому и когда выдавались первые паспорта, какие персональные данные указывались в удостоверяющем личность документе в 18 веке, ряд других исторических фактов», - сообщает пресс-служба МВД России.

Перейти к викторине можно здесь.