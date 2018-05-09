Южноуральцы встали в ряды «Бессмертного полка»

В Челябинске сегодня, 9 мая, в пятый раз состоялась акция «Бессмертный полк».

Десятки тысяч челябинцев вышли на улицы с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны либо работавших в тылу. Губернатор Борис Дубровский также прошел по главному проспекту Челябинска. Он пронес фотографию деда своей супруги, ефрейтора Василия Егоровича Рябова. Василий Егорович родился в 1899 году в селе Осановец Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Начал боевой путь на советско-финской войне. Начиная с 1941 года, сражался на фронтах Великой Отечественной: принимал участие в обороне Москвы, в битве на Курской дуге, в освобождении Венгрии и Чехословакии, сражался в боях за Вену и Белград. Не дойдя 60 километров до Берлина, был отправлен на войну с Японией. Василия Егоровича демобилизовали в 1945 году, он вернулся к семье в родное село.

«Сегодня вся страна встала в строй «Бессмертного полка». Эта акция перешагнула границы России, охватила даже страны, которые не воевали. Нас всех объединяет чувство сопричастности к великим событиям, к Великой Победе. Скажу больше: для каждого из участников это именная Победа. Дети несут фотографии своих прадедов-героев. Память передается по наследству. Это самое ценное, – отметил Борис Дубровский. – Мы понимаем, что пока мы вместе, мы непобедимы. С каждым годом все больше и больше участников присоединяются к движению «Бессмертный полк». В мирной жизни мой родственник Василий Егорович Рябов был крестьянином, занимался земледельческим трудом, а по сути получилось, что много воевал и в гражданскую, и в финскую, и в Великой Отечественную».

На Южном Урале акция состоялась во всех городах и районах. Так, в Магнитогорске в шествии приняли участие порядка 30 тысяч человек. В Коркино горожане прошли по центральной улице под песню «Бессмертный полк». Самый масштабный «Бессмертный полк» собрался в Челябинске. Протяженность маршрута в южноуральской столице составила более 3 километров.