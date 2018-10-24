Южноуральцы выберут новое название челябинскому аэропорту

Челябинская область не осталась в стороне всероссийского проекта «Великие имена России». Этот проект даст возможность 40 аэропортам страны получить новые звучные названия. Члены Общественной палаты южноуральского региона уже систематизировали полученные от народа варианты. В список вошли 10 претендентов.

Среди имен, которые хотели бы видеть жители Челябинской области известные люди. Это знаменитый разведчик Исхак Ахмеров, основатель биогеохимии Владимир Вернадский, кинорежиссер Сергей Герасимов, физик Игорь Курчатов, создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Виктор Макеев, государственный и партийный деятель Николай Патоличев, адвокат Федор Плевако, меценат Владимир Покровский, религиозный деятель Зайнулла Расулев и военачальник Борис Шапошников.

В целом по стране в лонг-лист вошли 500 имен знаменитостей. Документ уже опубликован на сайте Общественной палаты России. Также все имена, с подробным описанием заслуг россиян, опубликованы на сайте конкурса «Великие имена России». Во время проведения конкурса, с 29 октября по 7 ноября, в Челябинской области пройдет социологический опрос населения. Таким образом, определится тройка лидеров.

Кстати, глава региона Борис Дубровский поддержал проект «Великие имена России» и призвал южноуральцев активно участвовать в общенациональном проекте, в результате которого будет выбрано имя челябинскому аэропорту.

Южноуральцам, которые не успели отправить свое предложение по присвоению аэропорту нового имени, выпадет такая возможность. Сделать это они могут на сайте конкурса c помощью онлайн-формы. Там же можно познакомиться с положением конкурса.

О проекте

«Великие имена России» — масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Чтобы сделать проект поистине народным, решено провести общенациональный конкурс по выбору имен. Конкурс организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов.