Южноуральские газовики провели техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь»

Южноуральские газовики провели техническое обслуживание 29 мемориалов «Вечный огонь». Работы были выполнены в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память»

Специалисты компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» провели техническое обслуживание 29 мемориальных комплексов с «Вечными огнями» в 28 населенных пунктах Челябинской области.

Работы были выполнены в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом сообщает пресс-служба «Челябинскгоргаза».

Газовики провели уборку территорий мемориальных комплексов, проверили исправность оборудования, целостность подводящих газопроводов и герметичность всех соединений, очистили газовые горелки от мусора, отрегулировали процесс сжигания газа, осуществили ремонтные, покрасочные и облицовочные работы.

«Мемориалы «Вечный огонь» - это сложные технические сооружения, которые требуют регулярного обслуживания. Наша задача – поддерживать их в работоспособном состоянии, чтобы огонь горел неугасимо», – сказал генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

В дни празднования Великой Победы сотрудники аварийно-диспетчерских служб компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» будут дежурить рядом с мемориалами «Вечный огонь» для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, связанные с газоснабжением.