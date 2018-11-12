Юные южноуральские художники поборются за право выставить свои картины в Третьяковке

В Государственной Третьяковской галерее откроют экспозицию картин юных художников со всей страны, среди которых могут оказаться и работы южноуральских ребят.

Такая возможность у молодых талантов появится в рамках творческого проекта МТС «Поколение М», темой которого станет пейзажная живопись. Дети и подростки 11-18 лет поборются за право выставить собственные картины в главном музее национального искусства России осенью 2019 года одновременно с экспозицией выдающегося русского пейзажиста Василия Поленова.

В течение всего сезона на сайте проекта — pokolenie.mts.ru ребята смогут бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковки с помощью видео мастер-классов, выполнять задания, загружать свои художественные работы. 20 лучших картин и составят будущую пейзажную экспозицию. Конкурс продлится до 31 мая 2019 года.

Специальная подготовка для участия не важна: воспитанники художественных школ и ребята, которые учились рисунку самостоятельно, жители городов и отдаленных сел имеют равные возможности продемонстрировать свои навыки и быть замеченными. Дать детям равные возможности для обучения и развития вне зависимости от места проживания, социального статуса родителей - одна из основных идей «Поколения М».

Ребята из Челябинска ежегодно занимают высокие места в конкурсах «Поколения М»: наши вокалисты, танцоры, музыканты уже представляли область на крупнейших столичных площадках. Каждого из них победа вдохновила на новые творческие достижения, и для многих стала трамплином к успеху. Недавний пример – наша маленькая артистка Марианна Краснопевцева, которая в сентябре стала лауреатом регионального творческого конкурса и спела на гала-концерте "SUPER Дети Поколения М" перед 5-тысячной аудиторией. Сегодня девочка уже покоряет своим творчеством зрителей шоу «Лучше всех» на Первом канале.

МТС и Третьяковская галерея с 2017 года реализуют совместные образовательные программы, направленные на творческое развитие детей и подростков в регионах России. В начале ноября Новая Третьяковка на Крымском Валу представила специальную экспозицию «Авангардист Поколения М», где впервые были выставлены работы юных художников со всей страны, победителей масштабного интернет-конкурса.