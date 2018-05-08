Южноуральские «хвостатые» спасатели готовятся к летнему сезону. Кинологи проводят тренировки по поиску пострадавших, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Южноуральские спасатели-кинологи, волонтеры и их четвероногие воспитанники провели тренировку по поиску живых людей в условиях техногенного завала и в природной среде.

Четвероногим спасателям предстояло обнаружить всех условных пострадавших. Руководили тренировкой профессиональные спасатели-кинологи, которые неоднократно участвовали в поисково-спасательных работах.

Подобные занятия специалисты Ассоциации проводят еженедельно.

Однако не всех собак отбирают для работы. Сначала «хвостатых» тестируют, кинологи смотрят, проявляет ли собака агрессию к человеку, понимает ли команды, легко ли мотивируется для работы. Основное внимание, конечно, специалисты уделяют поведению собаки. Ведь четвероногим спасателям запрещено проявлять агрессию к человеку.

На сегодняшний день у Ассоциации спасателей пять аттестованных поисковых собак.

Об этом сообщила руководитель Ассоциации спасателей Римма Садыкова.

На некоторых тренировках помимо поисковых работ спасатели моделируют ситуации и проводят практические занятия по оказанию первой помощи условным пострадавшим.

Кроме того, специалисты организуют выездные тренировки в горно-таежную местность, где также четвероногим спасателям предстоит показать все свои навыки по поиску живых людей в природной среде.

«Сейчас спасатели и волонтеры Ассоциации активно подготавливаются к предстоящему летнему и осеннему сезону. Ведь именно в эти периоды чаще всего в лесных массивах и в горно-таежной местности теряются люди. Тогда пострадавшим приходится надеяться только на оперативные действия сотрудников экстренных служб, слаженную работу волонтеров и на отличный нюх поисковых собак. Кроме того, в нашей организации есть аттестованные спасатели-волонтеры, которые могут также привлекаться к работам в зоне ЧС и оказывать первую помощь пострадавшим», - сообщила Римма Садыкова.

Кстати, кинологические расчеты Ассоциации спасателей неоднократно участвовали в реальных поисковых работах. А в апреле 2018 года в поселке Новый Республики Татарстан спасатели-кинологи успешно аттестовали трех четвероногих спасателей на поиск живых людей в природной среде и в техногенном завале.