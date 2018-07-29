Южноуральские мореманы отметили в Челябинске День ВМФ

Стало доброй традицией отмечать профессиональный праздник моряков в Саду Победы в Тракторозаводском районе Челябинска. И хотя столица Южного Урала считается сухопутной, то область имеет полное право отмечать военно-морской праздник. В закрытом городке ядерщиков Озерске много лет несут службу морские части России. Военнослужащие охраняют подступы к секретному городку со стороны открытых водоемов.

В воскресенье в Саду Победы с раннего утра много народу.

Особое внимание на праздновании было уделено ветерану морской пехоты Северного флота, южноуральцу Валентину Журавлеву. Это он был вдохновителем идеи установки памятника «Защитникам морских рубежей» в Саду Победы. В честь праздника ветеран получил награду от Командующего военно-морскими силами России. В воскресенье, 29 июля, в День ВМФ открыли еще один памятный знак - морским пехотинцам.

Не обошлось на мероприятии без традиционных макарон по-флотски и флотского компота.

На празднике не было замечено пьяных моряков. Все вели себя чинно и дружелюбно. Братались, обнимались и вспоминали дни, проведенные на службе в морских подразделениях - Северный флот, Черное море, Балтика, Тихий океан, Каспий и бойцы, воевавшие на Северном Кавказе. В этом году на праздник пришло более 700 человек. Это больше, чем в прошлом году.

Фото: Виктор Загвоздин

Видео: Виктор Загвоздин