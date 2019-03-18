Южноуральские нефтепроводчики успешно выступили на конкурсе профессионального мастерства

Работники Челябинского нефтепроводного управления – филиала АО «Транснефть – Урал» – повторили свой прошлогодний успех, вновь заняв сразу девять призовых мест во втором туре корпоративного конкурса профессионального мастерства.

«Лучший по профессии» – конкурс, в котором соревнуются представители 12 рабочих профессий – основных для системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Конкурс проводится ежегодно с 2001 года. Лучшие представители шести филиалов АО «Транснефть – Урал», ставшие победителями первого тура, встречаются в Уфе.

Текущий год не стал исключением, однако к уфимским площадкам добавилась еще одна – в Курганской области, где представители пяти профессий соревновались на линейной производственно-диспетчерской станции «Юргамыш» в поселке Новый мир.

Программа конкурса включает как оценку практических навыков, так и проверку теоретических знаний, что позволяет в полной мере оценить готовность работника к решению поставленных задач. И конечно, необходимо знание требований промышленной безопасности и охраны труда – современному рабочему без этого не обойтись.

Как и в прошлом году, представители Челябинского нефтепроводного управления выступили блестяще: у них на счету девять призовых мест! Так, обладателями «золотых» дипломов стали оператор товарный Евгений Радаев, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Сергей Сенин и водитель грузового автомобиля Дмитрий Шаров.

Серебро завоевали оператор нефтепродуктоперекачивающей станции Руслан Щапин и машинист экскаватора Сергей Юрин. Четыре бронзы принесли команде оператор товарный по нефтепродуктам Надежда Нурмухаметова, лаборант химического анализа по нефтепродуктам Ольга Бутакова, слесарь по ремонту технологических установок Денис Турковский и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Ильдар Туктаров.

Впереди у победителей второго тура – участие в финале корпоративного конкурса «Лучший по профессии» ПАО «Транснефть», где их ждет встреча с коллегами из других регионов страны, в которых ведет свою деятельность компания. Финал пройдет в июле 2019 года на базе АО «Транснефть – Приволга».