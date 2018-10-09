Южноуральские пограничники предупреждают о заторах на пункте пропуска «Бугристое»

Сотрудники пограничного управления по Челябинской области сообщили о том, что на пограничном пропускном пункте «Бугристое», что под Троицком, дорожно-строительная компания начала очередной этап ремонта дорожного полотна. В связи с этими мероприятиями неизбежны заторы автомобильной техники.

Для того, чтобы не испытывать затруднений во время пересечения российско-казахстанской границы в период с 11 по 30 октября этого года, южноуральские пограничники постоянно предупреждают автомобилистов о том, что идет ремонт дороги. Пограничники дают советы, как избежать временных трудностей не только россиянам, но и гражданам Республики Казахстан.

И тем, и другим предлагается использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе Челябинской области, которые работают в штатном режиме. Южноуральские пограничники и дорожные строители также просят заранее планировать маршрут движения и учитывать временные ограничения.