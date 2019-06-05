Южноуральские полицейские поддержали всероссийскую акцию #ПушкинОбъединяет

Акцию МВД России #ПушкинОбъединяет поддержали сотрудники пресс-служб территориальных органов разных регионов страны. В преддверии 220-ой годовщины со дня рождения Александра Пушкина полицейские создали видеоролик, в котором продекламировали сочинения великого русского поэта. Отрывок из стихотворения «Гонимы вешними лучами» с любовью прочли сотрудники полиции Челябинска, Хабаровска и Ханты-Мансийска, Карелии и Чукотки.

«В полиции созданы все условия и возможности для творческой самореализации. Руководство приветствует, когда сотрудники успевают и профессионально выполнять свою работу и проявлять свои таланты», - рассказала референт отделения по взаимодействию со СМИ ГУ МВД России по Челябинской области Дарья Ярошенко.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 220-летняя годовщина со дня рождения великого поэта ознаменуется Пушкинской неделью. Челябинцы познакомятся с коллекцией книг редкой Пушкинианы, пройдут квест «Там на неведомых дорожках» и даже прочитают стихи Пушкина на разных языках.

Организаторы Пушкинской недели представят книжно-иллюстративные экспозиции «Ровесник любому поколению. Пушкину 220!», «Пушкин в редких книгах», «Пушкинский театр» с лучшими изданиями библиотечной пушкинианы.