Южноуральские правозащитники начнут работать в колониях по-новому

Члены Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области выходят на новый уровень работы со спецконтингентом и администрацией в южноуральских колониях.

Новые методы проверок исправительных учреждений будут внедрятся на Южном Урале на протяжении всего последующего периода работы ОНК. Пример с челябинских правозащитников будут брать другие регионы.

Как ни крути, проверить колонию всеголишь за один рабочий день невозможно. Во время инспекции надо обойти все отряды, хозяйственные помещения, столовую и тюремный лазарет. Времени, действительно, не хватает. Председатель Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области предложил новый вариант проверок.

- Мы предложили руководству исполнительного ведомства сделать проверки более эффективными и качественными, - рассказал председатель ОНК Василий Катанэ. - Польза от таких инспекций будет намного выше.

Дело в том, чтобы проверить всю жилую зону, правозащитники будут собирать старших по отрядам. Сейчас они зовутся старшинами, завхозами, старшими дневальными. Это кому как удобно. Ведь всем известно, что в исправительных колониях существует принцип армейского устава. Такие люди в бараках отвечают за все - обмундирование, питание, порядок в расположении и отрядное оборудование.

Челябинские общественники будут раз в месяц планово приезжать в любую южноуральскую колонию и собирать старших по отрядам. На таких встречах, а старшие отрядов уже будут знать - сегодня к ним приедут южноуральские правозащитники, общественники и осужденные будет вести диалог. Во время беседы со спецконтингентом можно будет высказать не только свои проблемы, но и проблемы всего отряда или отдельных осужденных.

- Мы будет знать проблему каждого отряда, а это значит, что не надо будет бегать по баракам, а надо будет только зафиксировать проблему, - продолжает Василий Катанэ. - Потом по ней работать и при острой необходимости можно будет пройти в тот отряд, где проблем больше всего. Общение со страшинами будет проходить при отсутствии администрации колонии. Так скажем, с глазу на глаз.

Еще южноуральский общественник добавил, что вводиться система поощрений спецконтингента колоний. На каждой встрече старшие по отряду будут предоставлять фамилии осужденных, которых необходимо поощрить за примерное поведение и активную общественную работу в колонии.

Работа в этом плане уже началась и такие встречи уже состоялись в исправительных колониях №1, №10 и №18. Старшины отрядов пообещали активно включится в этот процесс. Кстати, вид внеочередного поощрения будет звучать так - встреча со своими родными и близкими в День открытых дверей на территории учреждения. Внеочередная встреча.

Первая такая встреча состоялась в минувшую субботу, шестого октября, в исправительной колонии №1, которая находится в Копейске. 25 осужденных, отбывающих наказание в этом заведении, удостоились такого неожиданного поощрения. К ним на встречу приехало более 45 родственников «с воли».

- Родители, жены, дети и дедушки с бабушками попали на территорию колонии впервые и своими глазами увидели, как живут их оступившиеся родные, - говорит Василий Александрович. - Приглашенные на встречу побывали в отрядах, в столовой, в спортивном зале. Законопослушные граждане убедились в том, что здесь жить можно, но лучше сюда не попадать. Дома, в кругу семьи, во сто крат комфортнее.

День открытых дверей прошел для осужденных пяти отрядов колонии. Как ни крути, но большое количество родственников пригласить на территорию учреждения практически невозможно. В следующий раз, в ИК-1 приедут родственники осужуденных из других пяти отрядов. Такие мероприятия будут проходить во всех южноуральских учреждениях исполнительной системы. Кстати, инициативу правозащитников Южного Урала поддержал начальник ГУФСИН региона Виктор Брант.