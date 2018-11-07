Преподаватели ЧелГУ пожаловались Владимиру Путину на оплату труда, идет проверка

Преподаватели ЧелГУ пожаловались Владимиру Путину на оплату труда в вузе. В своем письме они рассказали главе государства о том, что по приказу ректора их заставили перейти на полставки оплаты своего труда и в связи с этим просят провести проверку финансовой деятельности учебного заведения..

Письма с жалобами на ректора ЧелГУ ушли не только в аппарат Президента России, но и в правительство, управление МВД России, следственный комитет, министерство науки и образования, генеральную прокуратуру. Также письма преподавателями были написаны губернатору Челябинской области и полпреду Президента в Уральском федеральном округе.

Недавно пришел ответ из аппарата Президента России, в котором говорится о том, что раз имеется подозрение на криминальную составляющую в работе высшего учебного заведения, письмо перенаправлено в государственные органы, которые занимаются расследованием таких нарушений.

«Сегодня кафедра уголовного права и криминологии переживает непростой период смены руководства. Контракт с прежним заведующим закончился, с его уходом были выявлены нарушения в работе подразделения, - комментирует ситуацию руководитель пресс-службы ЧелГУ Анастасия Гусёнкова. - В частности, они связаны с несвоевременным оформлением документов бывшим заведующим кафедрой, что и вызвало недовольство сотрудников.

Мы сожалеем, что откровенные манипуляции со стороны некоторых сотрудников кафедры привлекли внимание СМИ».

Также в руководстве университета считают, что преподаватели в жалобе намеренно исказили факты. Для сравнения они предоставили местным журналистам расчетные листки по заработной плате одной из сотрудниц вуза. Данное сравнение можно счиать некорректным из-за того, что июньский расчетный лист включает отпускные и премиальные. В нем указана зарплата более 70 тысяч рублей. А вот сентябрьская «расчетка» предоставлена за первый послеотпускной период.

Тем не менее, работа по стабилизации ситуации на кафедре ведётся, в том числе и новым руководителем. Вскоре конфликт будет полностью исчерпан. В университете работает комиссия по проверке жалобы, отправленной в аппарат Президента России.