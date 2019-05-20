Южноуральские призывники готовятся подсесть в эшелон на Дальний Восток

Челябинская область готовится отправить большую партию призывников на Дальний Восток и в части Центрального военного округа. Подсадка в эшелон около двухсот ребят состоится в среду, 22-го мая. На Южном Урале в этот призыв эшелоны формироваться не будут.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военном комиссариате региона, сегодня, 20-го мая, на областной сборный пункт «Челябинск-Южный» заехали около 80-ти призывников. С начала призыва наш регион направил в армию около трехсот новобранцев – это небольшая цифра, но никакого отставания нет, заверили в военкомате,- отправки идут в соответствии с установленным графиком. Разгар весенней призывной кампании придется на июнь.

В общей сложности за весну-лето 2019-го (весенний призыв стартовал первого апреля и завершится 15-го июля) Челябинская область должна отправить на армейскую службу более трех с половиной тысяч ребят в возрасте от 18-ти до 27-ми лет. Государственное задание на весну-лето этого года выросло по сравнению с заданием на осень-зиму 2018-го на 4,6 процента. Большую часть южноуральцев в этом призыве ждет служба в сухопутных войсках Российской Федерации.

С осенней призывной кампанией 2018-го года Челябинская область справилась на сто процентов. В части и подразделения различных родов войск Российской Федерации было направлено почти три с половиной тысячи человек.