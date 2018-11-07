Южноуральские школьники готовят своими руками открытки для Деда Мороза

Челябинские школьники ждут от Нового Года и Деда Мороза подарки и готовят для главного героя праздника красочные открытки. Начался конкурс новогодних открыток и лучшее новогоднее поздравление для Деда Мороза. В воскресенье, 18 ноября, главный зимний волшебник отметит сой день рождения.

К творческому конкурсу подключились школы, детские дома и арт-студии. В адрес оргкомитета приходят открытки, выполненные различными способами: из бумаги и на дереве, в виде рисунка и в технике объемной аппликации, с использованием декоративного скотча, блесток, ваты и других всевозможных материалов.

По условиям для участия в конкурсе принимаются поздравительные открытки ручной работы. Материалы и техника выполнения работ определяются участниками. Конкурс проводится среди детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет, в трех возрастных категориях. При подведении итогов жюри будет оценивать оригинальность и качество изготовления открыток.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе челябинского филиала Почты России, конкурс на лучшее поздравление для Деда Мороза проводится и в социальных сетях. На рассмотрение принимаются работы, размещенные на личной страничке в открытом доступе на площадках: Вконтакте, Facebook и Instagram. Пост должен содержать фотоснимок поздравления, сделанный автором, и хештеги: #почтароссии #почтовыеновости #поздравьдедамороза.

Итоги конкурса будут подведены 16 ноября на праздничном мероприятии, посвященном дню рождения Деда Мороза. Именины зимний волшебник отметит в Музее почтовой связи в компании участников творческого соревнования. Авторов лучших работ Дед Мороз наградит призами и подарками. А все открытки, адресованные зимнему волшебнику, можно будет увидеть на выставке в Музее почтовой связи.

Конкурсные работы принимаются в срок до 12 ноября. Открытки можно направить по почте на адрес: 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 64, Музей почтовой связи (с пометкой «Поздравление для Деда Мороза») или принести лично в Музей почтовой связи. Конкурсная работа должна содержать информацию об авторе: ФИО, возраст, номер телефона и адрес электронной почты.