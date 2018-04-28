Южноуральские спасатели будут следить за безопасностью туристов на майских праздниках. Все спасательное оборудование, медицинская укладка и техника приведены в полную готовность.

С целью обеспечения безопасности туристов, сокращения времени реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие с людьми на туристических маршрутах в период майских праздников поисково-спасательная служба министерства общественной безопасности Челябинской области организует спасательные посты.

Областные спасатели круглосуточно будут дежурить на трех популярных туристических маршрутах, а именно в нацпарке «Таганай», в природном парке «Иремель» и на реке Березяк в национальном парке «Зюраткуль».

Практика ежегодных спасательных постов показывает, что количество любителей активного отдыха стремительно растет. Среди них не только местные отдыхающие, но и туристы со всех регионов нашей страны.

«На страже безопасности туристов спасатели будут находиться с 28 апреля по 2 мая и с 4 по 9 мая. Все спасательное оборудование, медицинская укладка и техника приведены в полную готовность. В любое время дня и ночи спасатели способны оказать пострадавшим туристам профессиональную своевременную помощь», - сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службе региона.

Областным спасателям также предстоит кропотливая профилактическая работа как с туристическими группами, так и с одиночными туристами путем их регистрации и разъяснительных бесед по основам безопасности на маршрутах.

Поисково-спасательная служба Челябинской области напоминает, что, отправляясь в туристический поход в одиночку или группой, необходимо зарегистрироваться по телефонам «112» или «01» («101»).

При регистрации необходимо назвать основные точки маршрута, протяженность, продолжительность, количество участников похода, время и место выхода группы, предположительное время возвращения.