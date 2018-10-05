Южноуральским пенсионерам в 50 раз снизят налог на их мощные автомобили

Ставка транспортного налога для пенсионеров Челябинской области, владеющих мощными автомобилями, будет снижена в 50 раз.

С таким предложением выступил губернатор Борис Дубровский. С соответствующей инициативой глава региона обратится в Законодательное собрание Челябинской области. Об этом он рассказал на встрече с ветеранским активом, приуроченной к Международному дню пожилого человека.

Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. Борис Дубровский предложил изменить расчет налоговой ставки транспортного налога для ряда автомобилей.

Напомним, на сегодня пенсионеры, в собственности которых находятся легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, платят лишь по одному рублю за одну лошадиную силу своего «железного коня». Это касается также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно. Льгота предоставляется только на одно транспортное средство.

Губернатор Борис Дубровский принял решение о введении дополнительной льготы для пенсионеров – снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу. «На сегодня ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу, - уточнил глава региона. - Таким образом, для многих тысяч пенсионеров налог снизится в 50 раз».

Как уже сообщало агентство, депутаты-единороссы Законодательного собрания области также обращались с предложением к губернатору о повышении числа лошадиных сил при исчислении транспортного налога для снижения финансовой нагрузки для пенсионеров. Соответствующие поправки в областной закон «О транспортном налоге» будут рассмотрены на октябрьском заседании депутатов Заксобрания, уточнил Владимир Мякуш.