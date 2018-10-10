Южноуральский маршрут с приключениями стал вторым по значимости в России

В конце минувшей недели в Твери и Завидово проходил национальный туристический форум «Реки России». На базе форума состоялся финал регионального конкурса Всероссийской туристической премии «Маршрут года». В состязаниях турфирм принимали участие представители Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Южный Урал, богатый на туристические маршруты, и на сей раз не остался в стороне. В номинации «Лучший приключенческий маршрут» Челябинская область завоевала второе место с маршрутом «Древние артефакты Южного Урала». Это тур-приключение с прогулкой по «каменной реке», посещением мегалитов острова Веры и подъемом на хребет Зюраткуль. Маршрут рассчитан на четыре дня.

«Финал регионального этапа всероссийской туристской премии «Маршрут года» показал, что во многих российских регионах стали больше уделять внимание разработке туристических маршрутов с учетом меняющихся интересов потенциальных туристов», - прокомментировал результаты конкурса основатель всероссийской туристской премии Геннадий Шаталов.

Заслуженное второе место южноуральские туристы разделили с «Большой севастопольской тропой».