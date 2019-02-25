Южноуральскому фронтовику вернули медаль «За отвагу», утерянную на поле битвы

В День защитника Отечества фронтовику из Агаповского района, 94-летнему Ивану Кузнецову вернули медаль «За отвагу», которую он потерял в годы Великой Отечественной войны на поле боя.

23 февраля в гости к ветерану войны Ивану Кузнецову приехали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Калиберда, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов и представитель поискового отряда «Совесть» из Калининграда Алексей Яковлев.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», медаль нашли поисковики из Калининградской области. В 2018 году они решили пройти пешком по местам боев 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Именно по тому маршруту, по которому она прорывалась из окружения. Недалеко от поселка Листопадовка в Зеленоградском округе нога у поисковика Владимира Серебрякова на берегу ручья провалилась в небольшую яму, обвалив на ее дно землю. Посмотрев под ноги, он увидел, что в земле торчит край какого-то предмета, похожего на медаль. Когда предмет подняли и очистили от грязи, оказалось, что это медаль «За отвагу».

Позже поисковикам удалось прочесть номер, по которому они установили владельца медали. Им оказался командир минометного взвода 91-й стрелковой дивизии сержант Иван Кузьмич Кузнецов 1925 года рождения, уроженец села Воздвиженка Челябинской области. В бою он был контужен, и медаль каким-то образом сорвалась с формы и столько лет пролежала в земле.

«Медаль была найдена и по инициативе двух полномочных представителей президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова и Александра Гуцана было принято решение о том, чтобы медаль восстановили и 23 февраля, в День Советской Армии, мы вручили ее ветерану», - отметил Роман Балашов.

«С особенным удовольствием хочу выполнить поручение губернатора Бориса Дубровского и передать слова поздравлений с праздником. Примите наш скромный подарок – корзину со сладостями к чаю и холодильник «Атлант», - добавил Олег Климов.

Добавим, у ветерана Ивана Кузнецова есть сын и дочка, которые уже подарили фронтовику внуков и правнуков. На вопрос гостей, в чем он нуждается, участник Великой Отечественной войны скромно ответил: «Ничего не надо. У меня все есть».