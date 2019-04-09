За победу в Startup Tour в Челябинске поборются более 150-ти человек

В Челябинске региональный этап Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» пройдет 16 и 17 апреля. Прием заявок на конкурс проектов уже завершен, но посетить мероприятие и пообщаться с экспертами может любой желающий. Вход свободный, регистрация обязательна.

Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие по поиску в регионах перспективных стартап-команд состоится на площадке отеля «Radisson Blu Челябинск» (улица Труда, 179). Стать участником образовательной и деловой программы Startup Tour можно до 17 апреля, пройдя регистрацию на сайте.

На региональный конкурс стартапов в Челябинске поступило 157 заявок. Теперь экспертам предстоит выбрать полуфиналистов в каждом из трех конкурсных треков: информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.

В 2014 и 2016 годах Startup Tour уже проводился в Челябинске. Победители прошлых конкурсов добились заметного успеха в своей сфере деятельности. Так, компания «Нараяма» запатентовала технологию наноструктурированного композитного покрытия зубных имплантов и готовится к выходу на мировые рынки. Благодаря платформе Nаpoleon it Publisher увидели свет цифровые версии Esquire, National Geographic и других российских глянцевых журналов. Специалисты «Турборендера» приняли участие в работе над такими блокбастерами, как «Салют-7», «Экипаж», «Притяжение».

Победители конкурса получат приглашения на Startup Village - крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ, которая состоится в конце мая в ИЦ «Сколково». Одному из финалистов достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, несколько стартапов будут отобраны для участия в программе «Старт» Фонда содействия инновациям, в рамках которой на развитие своего проекта можно получить два миллиона рублей. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил представитель пресс-службы Open Innovations Startup Tour в Челябинске Кирилл Логинов.