За сотовую связь в Челябинске можно не платить

Жители Челябинска, Магнитогорска и Миасса тестируют новый тренд в телекоммуникациях: единый тариф, так называемый «конвергент», объединяющий все виды услуг в одном счете и от одного оператора.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе филиала ПАО «МТС» в Челябинской области, сегодня обладатели цифровых ТВ-приставок и домашнего интернета от МТС могут существенно сэкономить на мобильной связи: в рамках конвергента оператор предложил абонентам бесплатную связь для смартфона - безлимитный мобильный интернет и пакеты из 600 минут и SMS. В дополнение, упрощается и процесс оплаты — все услуги подключаются на один лицевой счет и больше не нужно контролировать множество платежей.

В единый тарифный план МТС включены домашний интернет на скорости до 100 Мбит/сек., 140 каналов интерактивного ТВ и аренда телеприставки. Стоимость абонентской платы - 650 рублей. Кроме того, при подключении автоплатежа абонентам предоставляется еще и 10-процентная скидка.