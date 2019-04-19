За вывоз мусора южноуральцы смогут платить без комиссии

МУП «Комритсервис» Саткинского муниципального района, являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в горном кластере Челябинской области, сообщил об организации приема платежей от населения без комиссии.

С 19 апреля прием платежей от населения за услуги по обращению с ТКО регионального оператора МУП «Комритсервис» будет осуществляться бескомиссионно в любом отделении ПАО «Сбербанк России» на всей территории Челябинской области.

Кроме того, регоператор горного кластера сообщает о приеме платежей без комиссии в абонентском отделе Саткинского муниципального района с 1 марта 2019 года, в абонентском отделе Трехгорного городского округа - с 1 апреля 2019 года.

Как сообщает УФАС по Челябинской области, согласно ранее поступившим обращениям, потребители указанной коммунальной услуги на территории Саткинского, Катав-Ивановского и Ашинского муниципальных районов, Усть-Катавского и Трехгорного городских округов могли оплатить ее только через банковских платежных агентов. При этом сумма такого платежа возрастала за счет взимания агентами комиссии.

Как правило, комиссия составляла от 30 до 50 рублей при тарифе 54,54 рубля для жителей многоквартирных домов горного кластера.