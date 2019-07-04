Заболело ухо, а оказался рак желудка. В Челябинске без разрезов удалили опухоль и сохранили желудок

Житель Озерска Владимир Никифорович обратился к врачам с болями в ухе. Врач назначил ФГС, что помогло выявить огромную опухоль на желудке в начальной стадии. Об уникальной операции по удалению этой опухоли сегодня, 4 июля, журналистам рассказали в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

Случай действительно уникальный, как и везение Владимира Никифоровича. Ничто не предвещало беды, его желудок не болел и никаких симптомов рака не было. Но в конце зимы этого года заболело ухо, а врач решил назначить ФГС, что и помогло обнаружить опухоль на ранней стадии и спасти мужчине жизнь. Поначалу размер злокачественного образования оценивали в районе 5 см, а при уточняющей диагностике размер оказался больше. А во время операции и вовсе выяснилось, что размер опухоли превышает 15см.

Сложность операции состояла в том, что удалять решили эндоскопически, через рот. Мастерство онкологов позволило аккуратно отсечь опухоль и извлечь, несмотря на то, что она с трудом прошла через просвет пищевода. Операцию провел хирург, заведующий онкоабдоминальным отделением онкоцентра Андрей Антонов, ему удалось полностью сохранить желудок пациента. На данный момент этот случай является самым сложным и необычным в истории Челябинского онкоцентра.

«Рак желудка одна из самых коварных и опасных болезней. По статистике, она занимает 5 место по заболеваемости и 3 по смертности. Коварство рака желудка состоит в том, что он никак себя не проявляет на ранних стадиях, а когда появляются первые симптомы, то заболевание уже оказывается на 3 стадии, и результаты лечения совсем не радужные. Что касается пациента, тот факт, что в его возрасте удалось извлечь опухоль эндоскопическим путем – это прекрасно. Если бы она проросла глубже в стенки желудка, объем операции, который ему мог быть назначен – это полное удаление органа, что в его возрасте переносится очень тяжело», - прокомментировал ситуацию Андрей Антонов.

Владимиру Никифоровичу - 82 года, он из Озерска, человек спортивный, несмотря на возраст, катается на лыжах и велосипеде, участвует в спортивных состязаниях как городских, так и федеральных, где не раз получал призовые места. Из-за болезни спорт ушел на дальний план, но сейчас он чувствует себя хорошо. Его лечение закончено, и врачи разрешили вернуться к любимым занятиям.

В группе риска такого заболевания как рак желудка, люди, увлекающиеся курением и алкоголем, болеющие гастритом и употребляющие большое количество острой пищи. Возможное появление злокачественных образований можно предотвратить, если делать периодическую диагностику и обращаться к врачу по каждому беспокоящему поводу.