Присылайте свои новости

Информация о том, что в работе южноуральских ЗАГСов в среду, 17 июля, отмечались сбои, не соответствует действительности. Федеральная налоговая службы России проводила плановое обновление системы единого государственного реестра ЗАГС, о чем было известно заранее.

Система ЕГР ЗАГС спроектирована таким образом, что актовые записи в информационной системе регистрируются независимо от обновлений, отключений связи или поломки оборудования. Для продолжения штатного оказания услуг населению сотрудникам отделений ЗАГС просто нужно перейти в офлайн-режим системы.

«Для таких случаев предусмотрен офлайн-режим, который позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС. Для этого в памяти компьютера создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС. Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение. Ограничений по работе в офлайн-режиме нет – система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», - рассказал официальный представитель ФНС России Борис Беляков.

Сейчас никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления государственных услуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС.