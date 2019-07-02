Присылайте свои новости

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ЗАГСы в Челябинской области штатном режиме
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 09:37

Информация о том, что в работе южноуральских ЗАГСов сегодня, 17 июля, отмечались сбои, не соответствует действительности.  Федеральная налоговая службы России проводила плановое обновление системы единого государственного реестра ЗАГС, о чем было известно заранее.

Система ЕГР ЗАГС спроектирована таким образом, что актовые записи в информационной системе регистрируются независимо от обновлений, отключений связи или поломки оборудования. Для продолжения штатного оказания услуг населению сотрудникам отделений ЗАГС просто нужно перейти в офлайн-режим системы.

«Для таких случаев предусмотрен офлайн-режим, который позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС. Для этого в памяти компьютера создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС.  Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение. Ограничений по работе в офлайн-режиме нет – система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», - рассказал официальный представитель ФНС России Борис Беляков.

Сейчас никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления государственных услуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС.

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