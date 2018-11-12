Челябинский должник снял все претензии судебных приставов перед вылетом в Азербайджан

Житель Коркино (Челябинская область) несколько лет игнорировал требования судебных приставов о выплате крупного долга, скрываясь от сотрудников. Но, как говорится, «сколько веревочке не виться, конец будет один». Понадобилось уроженцу Республики Азербайджан побывать на родине, но долги не дали ему вовремя вылететь.

С прошлого года судебные приставы Коркино разыскивали бывшего жителя Азербайджана, ставшего россиянином и осевшего на постоянное место жительства в Челябинской области. По месту регистрации мужчина не проживал, а обитал в областном центре. Должен был он более 110 тысяч рублей, но требования явится в отделение судебных приставов, постоянно игнорировал.

Мужчине срочно понадобилось выехать на родину, но долг мог сорвать все планы. Волей-неволей пришлось явиться к судебному приставу, взять квитанцию и погасить задолженность. Правда, длительное уклонение от выплаты кредита ему влетело в «копеечку» – в восемь тысяч рублей исполнительского сбора.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, после поступления денег на счет взыскателя исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, ограничение с коркинского должника было снято.